''Yüzümde gram makyaj yok'' diyen Songül Karlı alay konusu oldu
Son dönemde Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Türk Halk Müziği sanatçısı ve sunucu Songül Karlı, son paylaşımı ile büyük tepki çekti.
Formda görüntüsüyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Songül Karlı, 'sıfır makyaj' olduğunu iddia ettiği fotoğrafı ile bir anda sosyal medyada gündem oldu.
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Daha önce yaptığı açıklamada estetiği olmadığını, sadece göğüs küçültme işlemi yaptırdığını açıklayan 47 yaşındaki sanatçı, Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.
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Son paylaşımına "Bu arada yüzümde bir gram makyaj yok" yazan Songül Karlı, takipçilerini inandıramadı. İşte ünlü ismin makyajsız hali olarak yayınladığı fotoğrafa gelen yorumlar...
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Çünkü kalıcı makyaj var.
Abla şaka mısın? Makyajın yok ama yüzünde tonlarca estetik var.
Eski Songül nerede acaba?
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