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  3. 29 Ağustos 2019 13:45

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul'un 2. sezonu için geri sayım başladı. Zalim İstanbul 10. bölümüyle yeni sezona başlayacak. .

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul'un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonu merak uyandıran dizinin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ipucu verildi. Peki, sezon finalinde firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler...

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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kanal D'nin resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, Zalim İstanbul eylül ayı içerisinde başlayacak. Ancak dizinin hangi gün başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, ekibi sette buluştu.

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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti.

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