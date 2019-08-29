Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul'un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk sezonu merak uyandıran dizinin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı. Dizinin ne zaman başlayacağı konusunda ipucu verildi. Peki, sezon finalinde firar eden Nedim ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Zalim İstanbul 2. yeni sezondan ilk kareler...