Zalim İstanbul'un Ceren''i güzel oyuncudan Zalim İstanbul setine dair skandal iddia!
Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, dizideki rol arkadaşı meslektaşı Mine Tugay'ı hedef alan açıklamalarının ardından şimdi de dizinin setinde yaşandığını iddia ettiği bir skandalı ifşa etti.
"Zalim İstanbul" dizisinde Ceren Yılmaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Bahar Şahin, meslektaşı Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündemi sarsmıştı.
1 / 8
Geçtiğimiz temmuz ayında Zalim İstanbul seti ve Mine Tugay'la ilgili iddialarıyla gündeme gelen Bahar Şahin, setlerde yaşananları anlatmaya devam ediyor.
2 / 8
Bu kez de set mahremiyeti kavramından bahseden Bahar Şahin, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı.
3 / 8
Bunun üzerine de Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının tepki gösterdiğini anlattı.
4 / 8