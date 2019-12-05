Zalim İstanbul'un fenomen Damla'sı Simay Barlas pozlarıyla olay oldu
Kanal D'nin ses getiren dizilerinden biri olan Zalim İstanbul ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizide Agah Karaçay'ın kızı Damla'yı canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas verdiği pozlarla dizinin önüne geçti.
Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas diziye renk katan isimlerden birisi. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği oyuncu özel hayatında sık sık paylaşım yapan isimlerden.
Zalim İstanbul'dan sonra instagram takipçisi 1 milyonu geçen isim verdiği pozlarla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimi için iddialı bir bikini giyen Barlas yeni pozlar verdi.