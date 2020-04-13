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  3. 13 Nisan 2020 20:50

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali…

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti

Demet Özdemir

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti

Demet Özdemir

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti

Demet Özdemir

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