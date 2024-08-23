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Zara hastanelik oldu

Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara hastanelik oldu.

Zara hastanelik oldu - Resim: 1

Gerçek adı Neşe Yılmaz olan Zara uzun süredir verdiği kilolarla gündemdeydi. Ancak değişimiyle çok konuşulan Zara'dan üzen haber geldi.

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Zara hastanelik oldu - Resim: 2

Sporun dozunu fazla kaçıran ünlü şarkıcı hastanelik oldu. 

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Zara hastanelik oldu - Resim: 3

Form tutmak için spor yaparken kaslarının aşırı zorlanması sebebiyle hastanelik olan ve yapılan tetkiklerde Tendinit teşhisi konan Zara'nın yaklaşık iki hafta kol bandı kullanacağı ortaya çıktı.

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Zara hastanelik oldu - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde nasıl zayıfladığını açıklayan Zara, "Bir süredir diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum." demişti.

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