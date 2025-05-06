Zara'yı gören gözlerine inanamadı
Uzun bir dönem fazla kilolarıyla savaş veren, 9 kilo verdikten sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara, sadece 3 ayda verdiği kiloları geri aldı...
Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.
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Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Hatta Zara kendisine 9 kilo verdiren diyetinin ayrıntılarını da "D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum" diyerek açıklamıştı. Ancak Zara'nın zayıflığı sadece 3 ay sürebildi...
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Zara’yı görenler verdiği kiloları geri aldığını söylerken bazı sosyal medya takipçileri ise paylaşılan videolar ve fotoğraflar arasında fark olduğunu iddia ettiler.
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