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  4. Sadece 90 günde kurtulduğu fazla kiloları aynen geri aldı!

Zara'yı gören gözlerine inanamadı

Uzun bir dönem fazla kilolarıyla savaş veren, 9 kilo verdikten sonra yepyeni bir görünüme kavuşan Türk halk müziğinin güzel ismi Zara, sadece 3 ayda verdiği kiloları geri aldı...

Zara'yı gören gözlerine inanamadı - Resim: 1

Ünlü Türk halk sanatçısı Zara fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.

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Zara'yı gören gözlerine inanamadı - Resim: 2

Şarkıcının, 9 kilo vererek sahne kıyafetlerinde iddialı seçimler yapmaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Zara'yı gören gözlerine inanamadı - Resim: 3

Hatta Zara kendisine 9 kilo verdiren diyetinin ayrıntılarını da "D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum" diyerek açıklamıştı. Ancak Zara'nın zayıflığı sadece 3 ay sürebildi...

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Zara'yı gören gözlerine inanamadı - Resim: 4

Zara’yı görenler verdiği kiloları geri aldığını söylerken bazı sosyal medya takipçileri ise paylaşılan videolar ve fotoğraflar arasında fark olduğunu iddia ettiler.

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