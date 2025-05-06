Zara'yı gören gözlerine inanamadı

Hatta Zara kendisine 9 kilo verdiren diyetinin ayrıntılarını da "D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum" diyerek açıklamıştı. Ancak Zara'nın zayıflığı sadece 3 ay sürebildi...