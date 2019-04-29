''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''
Adından çokça bahsedilen Iskra Lawrence açıklamalarıyla yine olay yarattı.
Son yıllarda adından en çok bahsedilen modellerden biri olan Iskra Lawrence yine olay yarattı.
Başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu "olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren büyük beden modelden şaşırtan itiraf geldi.
Kendini olduğu gibi kabul ettikten birçok plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olan Lawrence, geçmişte zayıflama ürünlerine bağımlı olduğunu, bu uğurda anne ve babasının kredi kartlarını izinsiz kullandığını söyledi.