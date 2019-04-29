  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Nisan 2019 22:28

''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''

Adından çokça bahsedilen Iskra Lawrence açıklamalarıyla yine olay yarattı.

''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''

Son yıllarda adından en çok bahsedilen modellerden biri olan Iskra Lawrence yine olay yarattı.

1/ 15
''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''

Başvurduğu bütün ajanslardan "kilolu "olduğu için geri çevrilen ancak sonunda Instagram sayesinde moda dünyasında kendini kabul ettiren büyük beden modelden şaşırtan itiraf geldi.

2/ 15
''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''

Kendini olduğu gibi kabul ettikten birçok plaj giyimi firmasının tanıtım yüzü olan Lawrence, geçmişte zayıflama ürünlerine bağımlı olduğunu, bu uğurda anne ve babasının kredi kartlarını izinsiz kullandığını söyledi.

3/ 15
''Zayıflamak için hırsızlık bile yaptım''

Lawrence'ı bu itirafa iten neden ise kendisine gelen bir reklam teklifi. Lawrence, zayıflama ve detoks çayı üreten bir firmadan Instagram üzerinden reklam yapması için teklif aldı. Ancak bunu kabul etmek yerine tam tersine bir yöntem izledi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM