Zehra Çilingiroğlu ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyan ikili birlikte Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesinin doğ
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisini ciddi bir seviyeye getirerek geçtiğimiz gün müstakbel kayınvalidesinin doğum gününe katıldı. Hülya Avşar da kızının ilişkisini hakkında fikirlerini söyledi.
"KIZIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM VE ARKASINDAYIM" 2. Sayfa programına görüntülü bağlanan Hülya Avşar, kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Zehra'nın ilişkisi tabi ki bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum."
"ZEHRA'YA GÜVENİMDEN DOLAYI HAYATIM KOLAYLAŞTI" "Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın. Ben artık kendimi o konuda çok rahat hissediyorum, Zehra'ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı."