Zehra Çilingiroğlu'nun son hali şaşırttı!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Çilingiroğlu, fit görüntüsüyle dikkat çekti.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
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Tek başına AVM'ye gelen Zehra, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
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Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, alışveriş sonrasında yorgunluğunu atıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.
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Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki şıklığı ve ayrıca verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.
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