Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
VakıfBank’ın kaptanı ve milli gururumuz Zehra Güneş, katıldığı programda hakkında çıkan "saçma" magazin haberlerine ateş püskürdü. "Nişanlandım, evlendim, boşandım dediler; hayal güçleri sınırsız" diyen Güneş, bir dönem takip edildiğini ve tehditler aldığını ilk kez itiraf etti.
VakıfBank ve Milli Takım’ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, özel hayatıyla ilgili çıkan asılsız iddialara karşı suskunluğunu bozdu.
Başarılı sporcu, hem kariyerindeki dijital zorbalıklara hem de hayatını kabusa çeviren takip olaylarına değindi.
Hakkında çıkan en absürt magazin haberleri sorulan Güneş, özellikle aile hayatına yönelik iddiaların kendisini yorduğunu belirtti.
Zehra Güneş katıldığı Youtube yayınında "Nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri... İnsanların hayal gücü gerçekten nerede duracağını bilmiyor. Bana her şeyi söyleyebilirler ama konu aileme gelince orada durmalılar. Babamı bu duruma alıştırmam çok uzun sürdü" ifadelerini kullandı.
