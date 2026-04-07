Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında kriz... Bu şarkı olay oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldızı Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasındaki sarsılmaz sanılan dostlukta çatlak oluştu... Çok uzun bir süredir yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Filenin 2 Sultanının dostlukları bitti. Melisa Vargas’ın paylaştığı manidar Billie Eilish şarkısı ve "2026'da anladım" notu ise ikili arasındaki gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.
FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu ile Türkiye’ye tarihi zaferler yaşatan "Filenin Sultanları"nın iki parlayan yıldızı Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Milli Takım kamplarında ve saha dışındaki samimi dostluklarıyla milyonların sevgisini kazanan ikilinin dostluğu sürpriz bir şekilde bitti.
VakıfBank’ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş ile Fenerbahçe Medicana’nın dünya çapındaki pasör çaprazı Melissa Vargas, rakip oldukları derbi maçlarında bile birbirlerine sarılmalarıyla biliniyordu.
Ancak son günlerde dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay, dostluğun üzerinde kara bulutlar dolaştığını kanıtladı: İkili, Instagram üzerinden birbirlerini takipten çıkardı.
