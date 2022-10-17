Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım
Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi ile pozunu paylaştı.
Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken güzel voleybolcu Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.
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Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.
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Yaptığı yorum ise gündem oldu.
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Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.
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