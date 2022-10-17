  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım

Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım

Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşayan voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi ile pozunu paylaştı.

Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım - Resim: 1

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken güzel voleybolcu Zehra Güneş, bir süredir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.  

1 / 42
Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım - Resim: 2

Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.  

2 / 42
Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım - Resim: 3

Yaptığı yorum ise gündem oldu.

3 / 42
Zehra Güneş'in sevgilisi boyu ile gündem olmuştu: Zehra'dan sevgilisi ile olay paylaşım - Resim: 4

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli'yi paylaştı.

4 / 42