Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu
Westminster Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi öğrenimi gören 28 yaşındaki Natalia Sikorska Londra’nın simgelerinden biri olan Harrods mağazasında 1000 sterlin değerinde hırsızlık girişiminde bulundu.
Aynı zamanda da modellik yapan genç kadın 5 Temmuz’da ünlü mağazadan Markup Lufper bir ceket, bir çift Claudie Pierlot ayakkabı, Pinko el çantası ve gümüş bir bıçak çalmaya çalışırken güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.
Knigtsbridge’deki ünlü mağazadan ayrılmadan önce yakalanan Sikorska, kolluk kuvvetlerine teslim edildi.