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  3. 05 Ağustos 2017 17:50

Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu

Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu

Westminster Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi öğrenimi gören 28 yaşındaki Natalia Sikorska Londra’nın simgelerinden biri olan Harrods mağazasında 1000 sterlin değerinde hırsızlık girişiminde bulundu.
 

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Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu

Aynı zamanda da modellik yapan genç kadın 5 Temmuz’da ünlü mağazadan Markup Lufper bir ceket, bir çift Claudie Pierlot ayakkabı, Pinko el çantası ve gümüş bir bıçak çalmaya çalışırken güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

 

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Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu



Knigtsbridge’deki ünlü mağazadan ayrılmadan önce yakalanan Sikorska, kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
 

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Zekasıyla olduğu için hapisten kurtuldu


Westminster Sulh Ceza Hakimi Grant McCrostie, genç mankene 12 aylık şartlı tahliye cezası verdi.
 

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