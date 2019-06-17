Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

"SEVGİLİM BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"



Zerrin Özer geçtiğimiz aylarda katıldığı bir magazin programında "Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil. Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız" açıklamasını yapmıştı.