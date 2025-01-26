Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni için bir isteği var

"BAŞ DÖNMELERİM VARDI"

Magazin D programına katılan ünlü şarkıcı, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var."