Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni için bir isteği var
Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.
67 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu.
"BAŞ DÖNMELERİM VARDI"
Magazin D programına katılan ünlü şarkıcı, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var."
"Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" diyen Zerrin Özer, vasiyetini de açıkladı.
"JANIS JOPLIN HAYATIMIN KADINI"
"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı.