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Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu

Dubai'ye uçan Zeynep Bastık 75 yaşındaki meslektaşı Fedon’a da meydan okuyup “Fedon gibi döneceğime şerefim üzerine yemin ederim” dedi.

Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu - Resim: 1

Zeynep Bastık Dubai'ye uçtu ta oradan Fedon'a meydan okudu ve "Fedon gibi döneceğim" dedi.

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Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu - Resim: 2

Zeynep Bastık cumartesi akşamı kariyerinin ikinci Bostancı Gösteri Merkezi konserini verdi.

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Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu - Resim: 3

Aynı saatlerde eşi Tolga Akış Amerika’da Dua Lipa’nın şovundaydı.

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Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu - Resim: 4

Zeynep Bastık dün de İstanbul’un bu kış bitmek bilmeyen soğuğundan kaçtı.

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