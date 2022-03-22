Zeynap Bastık Fedon'a meydan okudu
Dubai'ye uçan Zeynep Bastık 75 yaşındaki meslektaşı Fedon’a da meydan okuyup “Fedon gibi döneceğime şerefim üzerine yemin ederim” dedi.
Zeynep Bastık Dubai'ye uçtu ta oradan Fedon'a meydan okudu ve "Fedon gibi döneceğim" dedi.
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Zeynep Bastık cumartesi akşamı kariyerinin ikinci Bostancı Gösteri Merkezi konserini verdi.
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Aynı saatlerde eşi Tolga Akış Amerika’da Dua Lipa’nın şovundaydı.
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Zeynep Bastık dün de İstanbul’un bu kış bitmek bilmeyen soğuğundan kaçtı.
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