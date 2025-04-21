Zeynep Alkan, gözyaşları içinde veda ettiği Survivor'ın yorgunluğunu tatilde attı

Alkan erken vedasıyla iglili "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" ifadelerii kullanmıştı.