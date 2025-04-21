Zeynep Alkan, gözyaşları içinde veda ettiği Survivor'ın yorgunluğunu tatilde attı
TV8'in artık bir ekran klasiği haline gelen yarışma programı Survivor'un 2025 sezonuna erken vedasıyla herkesi şaşırtan Zeynep Alkan yaşadığı zorlu günleri tatil yaparak unutmaya çalışıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'daki macerası kısa süren Zeynep Alkan bir süre önce elenerek hem hayallerine hem de adaya veda etmişti.
Alkan erken vedasıyla iglili "Survivor 2025 çok hızlı bitti öncelikle, ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum kendi adıma ama Survivor sürprizlerle dolu bir yer. İlk düello heyecanımı yaşadığım için kaybettim. İlk geldiğim anı hatırlıyorum tabii bir alışma süreci vardı. Çok hızlı alıştım" ifadelerii kullanmıştı.
Ünlü isim "Performansım açısından eğer daha odak olsaydım bazı noktalarda ve heyecanımı biraz daha fazla kontrol edebilseydim çok daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Ne zaman kaybediyoruz, paniğe kapıldığımız zaman. Kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bazen duygular yoğunlaştığında daha mantıklı konuşabilecekken konuşamıyorum çünkü kalbimin beni ele geçirmesine izin veriyorum" demişti.
Zeynep finale kalacak isimlerle ilgili tahminini de "Final dörtlüsü bana göre Batuhan, Yusuf, Almeda ve Adem olacak" diyerek açıklamıştı.