Zeynep Avcı'nın hayatı bir gecede değişti!

Ailesi Zonguldaklı kendisi ise Berlin doğumlu olan Avcı için jüri üyeleri Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster kendi takımlarına dahil edebilmek için dil döktü. 4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden performans sonrası Avcı'nın tercihi ise Johannes Oerding oldu.