Zeynep Avcı'nın hayatı bir gecede değişti!
Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki performansının yankıları devam ediyor.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' adlı şarkı yarışmasındaki sahne performansı 3 gündür hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gündeminde. Şarkıcı Tan'ın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren 38 yaşındaki Avcı, sadece 2 dakikalık performansıyla yalnız jüri üyeleri ve seyircileri değil, adeta herkesi kendine hayran bıraktı.
Ailesi Zonguldaklı kendisi ise Berlin doğumlu olan Avcı için jüri üyeleri Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster kendi takımlarına dahil edebilmek için dil döktü. 4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden performans sonrası Avcı'nın tercihi ise Johannes Oerding oldu.
TAN'DAN TEBRİK MESAJI!
Ünlü şarkıcı Tan da Zeynep'in performansından çok etkilendiğini dile getirerek, "Çok duygulandım, tebrikler" mesajını paylaştı.
2 GÜNDE 95 BİN TAKİPÇİ
Habertük'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Berlin'deki mekanlarda sahne alan BeatzTanbul adlı müzik grubuyla da tanınan Zeynep Avcı'nın performansı kısa sürede viral oldu. Youtube Almanya'da trendlerin ilk sırasına oturan şarkıcı, Youtube Türkiye'de ise trendlerde ikinci sırada yer aldı.