Zeynep Bastık güzellik tescilini sevdi; şimdi de Kayısı Güzeli seçildi
Bir süre önce sosyal medyada "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilen Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi Zeynep Bastık bu sefer de "Kayısı Güzeli" seçildi...
Hem güzelliği hem de çok özel sesi ile gönüllere taht kuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık herkesi şaşırtan bir sürprize imzasını attı.
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Şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Zeynep Bastık bir süre önce "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilmişti.
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Zeynep Bastık "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilmesiyle ilgili olarak bir süre sessiz kaldıktan sonra "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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"Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilmesini ciddiye almayan Zeynep Bastık'ın bu umursamaz tavırları o dönem dikkat çekerken ünlü şarkıcı sürprizi kendisi açıkladı.
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