Zeynep Bastik havuz keyfini takipçileriyle paylaştı
Mayıs ayında üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış'tan yeniden evlenme teklifi alan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından havuz keyfini paylaştı.
Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan şarkıcı Zeynep Bastık, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.
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"GEÇEN PAZAR GÜNÜNDEN..."
Havuzun ve güneşin keyfini çıkaran Bastık, o anları takipçileriyle de paylaştı. 27 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Geçen pazar gününden 'z' raporu" notunu düştü.
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İKİNCİ KEZ "EVET" DEDİ
Öte yandan yaptığı coverlar ile popüler olan şarkıcı Zeynep Bastık, mayıs ayında uzun bir süredir birlikte olduğu reklamcı nişanlısı Tolga Akış'tan evlenme teklifi almıştı.
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Sevgilisine ikinci kez 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
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