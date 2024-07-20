Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı
Güzel sesi ve fiziği ile yaz aylarına damgasını vuran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bir yandan konserlerine diğer yandan ise yaz tatiline devam ediyor.
Zeynep Bastık son olarak Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalardan biri olan Bodrum'da sahne aldı
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Hınca hınç kalabalığın karşısında şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı "Bu sıcak havada bizleri yalnız bırakmayıp geldiniz. Şarkılarımla gönlümüz, ruhumuz serinlesin umarım" diyerek seyircilere teşekkür etti.
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Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.
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Zeynep Bastık'ın konserinden objektiflere bu kareler yansırken, güzel şarkıcı konser öncesinde gündüz de Bodrum'da yaz tatili keyfi yaptı...
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