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Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı

Güzel sesi ve fiziği ile yaz aylarına damgasını vuran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bir yandan konserlerine diğer yandan ise yaz tatiline devam ediyor.

Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı - Resim: 1

Zeynep Bastık son olarak Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen noktalardan biri olan Bodrum'da sahne aldı

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Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı - Resim: 2

Hınca hınç kalabalığın karşısında şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı  "Bu sıcak havada bizleri yalnız bırakmayıp geldiniz. Şarkılarımla gönlümüz, ruhumuz serinlesin umarım" diyerek seyircilere teşekkür etti.

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Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı - Resim: 3

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Zeynep Bastık, alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.

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Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı - Resim: 4

Zeynep Bastık'ın konserinden objektiflere bu kareler yansırken, güzel şarkıcı konser öncesinde gündüz de Bodrum'da yaz tatili keyfi yaptı...

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