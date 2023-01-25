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  4. Zeynep Bastık transparan modasına uydu!

Zeynep Bastık transparan modasına uydu!

Serenay Sarıkaya, Nesrin Cavadzade'den sonra şimdi de Zeynep Bastık transparan kıyafetiyle dikkat çekti.

Zeynep Bastık transparan modasına uydu! - Resim: 1

Ev hallerini sık sık paylaşan Zeynep Bastık, merdivenden  düşüp omurga kemiğini kırmıştı.

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Zeynep Bastık transparan modasına uydu! - Resim: 2

 Bastık, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

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Zeynep Bastık transparan modasına uydu! - Resim: 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık yeni karelerini paylaştı.

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Zeynep Bastık transparan modasına uydu! - Resim: 4

Birbirinden farklı tarzda poz veren Bastık bu sefer giydiği transparan bluzuyla gündem oldu. 

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