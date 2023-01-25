Zeynep Bastık transparan modasına uydu!
Serenay Sarıkaya, Nesrin Cavadzade'den sonra şimdi de Zeynep Bastık transparan kıyafetiyle dikkat çekti.
Ev hallerini sık sık paylaşan Zeynep Bastık, merdivenden düşüp omurga kemiğini kırmıştı.
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Bastık, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
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Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Bastık yeni karelerini paylaştı.
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Birbirinden farklı tarzda poz veren Bastık bu sefer giydiği transparan bluzuyla gündem oldu.
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