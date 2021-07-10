Zeynep Bastık'ın giydiği gelinliklerin fiyatı ortaya çıktı

FİYATLARI BELLİ OLDU

Zeynep Bastık'ın tercih ettiği tüm gelinlikler tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun dünyada kabul gören Bégum markasına ait. Nikah esnasında balon kol bir gelinlik tercih eden Bastık, daha sonra bir uzun bir de kısa gelinlik daha giydi. Şarkıcının ilk giydiği gelinliğin fiyatının 32 bin 700 TL, uzun gelinliği ise 12 bin 200 TL.