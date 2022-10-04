Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisini paylaşımları ele verdi

Geçtiğimiz sene temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturan Zeynep Bastık, haziran ayında daha evliliğinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Akış ile evliliğini tek celsede bitiren Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.