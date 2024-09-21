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Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu

Oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Zeynep Bastık, leopar desenli tuvalet pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu - Resim: 1

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla müzik camiasının popüler isimleri arasına giren Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 

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Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu - Resim: 2

Şimdilerde oyuncu Serkay Tütüncü ile dolu dizgin aşk yaşayan Zeynep Bastık, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. 

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Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu - Resim: 3

CESUR PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Bastık'ın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Cesur paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Bastık'a beğeni yağıyor.

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Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu - Resim: 4

Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen ünlü şarkıcının o karelerine bir bakan bir daha baktı. 

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