Zeynep Bastık'tan leoparlı tuvalet pozu
Oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Zeynep Bastık, leopar desenli tuvalet pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi parçalarla müzik camiasının popüler isimleri arasına giren Zeynep Bastık, şu sıralar aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Şimdilerde oyuncu Serkay Tütüncü ile dolu dizgin aşk yaşayan Zeynep Bastık, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.
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CESUR PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Bastık'ın büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Cesur paylaşımlarıyla büyük yankı uyandıran Bastık'a beğeni yağıyor.
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Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen ünlü şarkıcının o karelerine bir bakan bir daha baktı.
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