Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

İlk olarak 'kaset' iddiaları hakkında konuşan Zeynep Korel, "Emel Müftüoğlu kardeşim Bergüzar Korel'i arayarak bir telefon numarası veriyor ve aramasını söylüyor. Aradığında telefona çıkan bir adam, benim ona Bergüzar'ın kasedini sattığımı söylüyor ve para vermesi halinde kasedi kendisine teslim edebileceğini söylüyor. Bunun üzerine de Bergüzar panikliyor ve annemle birlikte telefon numaralarını değiştiriyorlar.