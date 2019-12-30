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  3. 30 Aralık 2019 10:35

Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

Zeynep Korel, "Amerika'da temizlikçilik yaparak geçimini sağlıyor" haberleri ile gündem olmasının ardından kardeşi Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Zeynep Korel, son olarak katıld

Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

Son dönemde ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla konuşulan Zeynep Korel, katıldığı magazin programında yaptığı yeni açıklamalarla adından söz ettirdi.

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Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

İlk olarak 'kaset' iddiaları hakkında konuşan Zeynep Korel, "Emel Müftüoğlu kardeşim Bergüzar Korel'i arayarak bir telefon numarası veriyor ve aramasını söylüyor. Aradığında telefona çıkan bir adam, benim ona Bergüzar'ın kasedini sattığımı söylüyor ve para vermesi halinde kasedi kendisine teslim edebileceğini söylüyor. Bunun üzerine de Bergüzar panikliyor ve annemle birlikte telefon numaralarını değiştiriyorlar.

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Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

Ancak korkmalarına, panik yapmalarına gerek yok. Ortada kaset falan yok" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Korel’den annesi Hülya Darcan hakkında şok sözler

"HÜLYA HANIM BEDELİNİ ÖDEYECEK!" Zeynep Korel 'Magazin Noteri' adlı programda veraset ilanı ile ilgili ise, "Babam hiçbir zaman aile olamadık demişti, haklıymış. Vefat ettiğinde mirasta hak talep etmedim. Fakat şimdi ailemle aramda duygusal bağlar koptu. Madem öyle avukatımla finansal bağların da kopmasını düşündük.

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