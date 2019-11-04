Zeynep Korel’den Bergüzar Korel’e dava! Şok açıklamalarına devam e

KENDİ ÖZ KARDEŞİM BANA İFTİRA ATTI En acısı da ne biliyor musunuz? Kendi öz kardeşim bana iftira attı, hem de bana yapmadığı yardım üzerinden. Bana değil, kızıma yapmıştı o desteği. Biz, bir elin verdiğini diğerinin bilmediği bir kültürden geliyoruz. O kadar uzak ki bu değerlerden. Kızıma yaptığı para desteğini bile kullandı. Niye? Kamuoyu önünde kendine 'yardımsever' kardeş imajını çizmek için.