Zeynep Korel’den Bergüzar Korel’e dava! Şok açıklamalarına devam e
Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Zeynep Korel şimdi de Bergüzar Korel'e dava açıyor. Kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığı için kardeşi Bergüzar Korel'e dava açacağını söyleyen Korel "Aramızda geç
Yaptığı açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan ismi oldu Hülya Darcan ve Tanju Korel'in kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel. Geçtiğimiz günlerde çocukluk travmaları, annesi ve kardeşiyle ilişkisi, Amerika'daki hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Korel, magazin dünyasının gündemine oturdu. Zeynep Korel'e bu açıklamaların ardından neler hissettiğini ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Günaydın'a anlattı. İşte Korel'in anlattıkları…
ÖZEL HAYATIMA SALDIRIDA BULUNDULAR Size daha önce de söylediğim gibi kendimi vazgeçilmiş bir evlat olarak görüyorum. Benim öz be öz ailem, bakın bu çok önemli, öz kanımdan olanlar bana iftira attılar. Özel hayatıma saldırıda bulundular, yapmadığım, söylemediğim şeyleri yapmış gibi gösterdiler ve mahremime girdiler.
KENDİ ÖZ KARDEŞİM BANA İFTİRA ATTI En acısı da ne biliyor musunuz? Kendi öz kardeşim bana iftira attı, hem de bana yapmadığı yardım üzerinden. Bana değil, kızıma yapmıştı o desteği. Biz, bir elin verdiğini diğerinin bilmediği bir kültürden geliyoruz. O kadar uzak ki bu değerlerden. Kızıma yaptığı para desteğini bile kullandı. Niye? Kamuoyu önünde kendine 'yardımsever' kardeş imajını çizmek için.
PARA BENİM HİÇBİR ZAMAN ÖNCELİĞİM OLMADI Beni tanıyan bilir, para benim hiçbir zaman önceliğim olmadı. Para için ben ne insani değerlerimden, ne de vicdanımdan vazgeçerim. Kendi öz kardeşine dava açarak susturma kararı aldırdı. Kaldı ki o kararın da geçersiz olduğunu kamuoyu gördü. Alelacele neden bu kararı aldırma ihtiyacı hissettiği niçin sorgulanmadı? Madem kendinden bu kadar eminsin, vicdanın rahat, nedir bu acelesi, neden korkuyor? Bunu herkesin objektif şekilde düşünmesini rica ediyorum.