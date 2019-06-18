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  3. 18 Haziran 2019 11:13

Zeynep Tokuş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

Zeynep Tokuş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

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Zeynep Tokuş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.

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Zeynep Tokuş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

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Zeynep Tokuş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

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