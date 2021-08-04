Zeynep Tuğçe Bayat gözyaşlarıyla anlattı: Günlerdir nefes alamıyoruz
Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan orman yangınları sanat dünyasını da derinden üzdü. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, ''Günlerdir nefes alamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz'' diyerek gözyaşı döktü.
Günlerdir devam eden orman yangınları tüm ülkenin ciğerlerini yakarken ünlü isimlerde yaşananlara kayıtsız kalmadı. Acıyı derinden yaşayan birçok ünlü isimlerin kimi afet bölgesine yardıma giderken kimi de sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu.
"ÇILDIRIYORUZ"
Nişantaşı'nda görüntülenen eşi Cansel Elçin ile görüntülenen Zeynep Tuğçe Bayat, gözyaşları içinde, "Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde 'ne yapabiliriz' diye çıldırıyoruz" dedi.
"HAYVANLARIN HALİNE BAKAMIYORUM"
Birkaç hafta önce tatilden geldikleri Marmaris'in yanışını sosyal medyadan ağlayarak takip ettiklerini anlatan Cansel Elçin, şu ifadeleri kullandı:
"Elimizden bir şey gelmiyor, 15 gün oradaydık, çöpleri topluyorduk. Tuğçe her sabah ağlayarak bunlara bakıp üzülüyor. Oradaydık ve atmacaları izledim ve bugün onlar yoklar. Bakamıyorum o hayvanların haline..."