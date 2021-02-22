Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı
Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, senaryo gereği ölerek rekortmen diziye veda etti.
Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, senaryo gereği ölerek rekortmen diziye veda etti.
Geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, işlerinin yoğunluğundan dolayı balayına çıkamamıştı. Oyuncu çift, yeni projeleri öncesi gecikmiş balayı için Meksika'yı tercih etti.
İstanbul'un soğuğundan Meksika'nın güneşli ve sıcak havasına uçan çift, bu vesileyle Elçin'in Meksiko City'de yaşayan akrabalarını da ziyaret etti.