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  3. 22 Şubat 2021 15:35

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı

Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, senaryo gereği ölerek rekortmen diziye veda etti.

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı

Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, senaryo gereği ölerek rekortmen diziye veda etti.

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Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı

Geçtiğimiz ağustos ayında nikâh masasına oturan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, işlerinin yoğunluğundan dolayı balayına çıkamamıştı. Oyuncu çift, yeni projeleri öncesi gecikmiş balayı için Meksika'yı tercih etti.

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Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı

İstanbul'un soğuğundan Meksika'nın güneşli ve sıcak havasına uçan çift, bu vesileyle Elçin'in Meksiko City'de yaşayan akrabalarını da ziyaret etti.

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Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin’den gecikmeli balayı

Ardından ülkenin en turistik şehri Cancun'a geçen çift, burada Karayipler'in serin sularında denizin tadını çıkardı. Mutlu bir evlilikleri bulunan ünlü çift, 2020 yılının Ağustos ayında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı.

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