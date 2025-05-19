Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı
İzmir’in Çeşme ilçesinde sahne alan güzel şarkıcı Ziynet Sali konser sırasında sahnede aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Sevilen sanatçı Ziynet Sali, İzmir’in Çeşme ilçesinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak sahnede baygınlık geçirdi.
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Konseri seyredenler ünlü şarkıcının o anlarında büyük bir şok yaşarken sağlık ekipleri hızla sahneye çıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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Olayın ardından sağlık durumu merak konusu olan Ziynet Sali, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını bilgilendirdi.
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Sali, kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederken, yaşananları şu sözlerle anlattı:
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