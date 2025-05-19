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  4. Güzel şarkıcı herkesi korkuttu: Sahnede şarkısını söylerken baygınlık geçirdi

Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde sahne alan güzel şarkıcı Ziynet Sali konser sırasında sahnede aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı - Resim: 1

Sevilen sanatçı Ziynet Sali, İzmir’in Çeşme ilçesinde verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak sahnede baygınlık geçirdi.

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Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı - Resim: 2

Konseri seyredenler ünlü şarkıcının o anlarında büyük bir şok yaşarken sağlık ekipleri hızla sahneye çıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı - Resim: 3

Olayın ardından sağlık durumu merak konusu olan Ziynet Sali, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını bilgilendirdi.

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Ziynet Sali konserinde şarkı söylerken sahnede bayıldı - Resim: 4

Sali, kendisine ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederken, yaşananları şu sözlerle anlattı:

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