Ziynet Sali'nin son halini görenler tanıyamadı! Filtre mi, estetik mi?
Ziynet Sali, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim hayranlarını şaşırttı.
28 Şubat'ta yeni şarkısını çıkarmak için gün sayan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, değişimiyle şaşırttı. 46 yaşındaki Sali'nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali, sosyal medya hesabından kuliste hazırlandığı anları paylaştı.
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Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. Sali'nin estetik mi yaptırdığı yoksa filtre mi kullandığı bilinmiyor.
İşte Ziynet Sali'nin son hali:
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