Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı. Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte etkili olan sağanak sonrası Gazipaşa Caddesi'nde mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, çok sayıda iş yerini ise su bastı.