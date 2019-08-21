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  3. 21 Ağustos 2019 20:43

Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı, bazı iş yerlerini su bastı. Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

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Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Zonguldak il merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda biriken taş ve çamur nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Kentte etkili olan sağanak sonrası Gazipaşa Caddesi'nde mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, çok sayıda iş yerini ise su bastı.

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Zonguldak sağanak yağış sonrası sular altında kaldı

Bazı iş yeri sahipleri suları tahliye etmeye çalışırken bazıları da dükkanlarının önüne kum dolu çuvallar koyarak önlem aldı.

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