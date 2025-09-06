Zuhal Topal bikinili pozlarıyla yaza veda etti
Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, yaza veda pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun süredir “Yemekteyiz” programının sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2008 yılından bu yana Korhan Saygıner ile evli olan ve Lina adında bir kızı bulunan Topal, yaz boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkardı.
Londra, Antalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan ve Bodrum’dan karelerini takipçileriyle paylaştı.
48 yaşındaki sunucu, yazın son pozlarını da sosyal medyada yayınlayarak, “Bu yaz da böyle geçti gitti ömrümüzden” notunu düştü.
