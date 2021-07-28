Zuhal Topal kovuldu mu? Fox TV kararını verdi
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen ''Sofrada'' programında işler karıştı. Ünlü sunucunun yüksek zam talebi sonrası kanal yönetiminin Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshettiği konuşuluyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan sunucu Zuhal Topal'dan gelen haberler hayranlarını üzdü.
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FOX TV ekranlarının sevilen programı ‘’Zuhal Topal’la Sofrada’’ ile ilgili kanal yönetimi flaş bir karara imza atarak, ünlü sunucu Zuhal Topal’la yola devam etmeme kararı aldı.
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Kanal yönetimi, yapımcılığını Dual Medya Prodüksiyon’un üstlendiği Zuhal Topal’la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal'ın sözleşmesini feshetti.
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Kanalın bu kararının altında Zuhal Topal'ın yeni sezon için yüksek oranlı zam talebinin olduğunu konuşuluyor.
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