Zuhal Topal reyting uğruna bakın ne yaptı!
FOX ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal medyanın gündemi oldu.
Haftaiçi her gün oyuncu Zuhal Topal'ın sunumu ile FOX ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Softada programında yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı yarışma, sosyal medyanın da konusu oldu, tepki yorumları yağdı.
Tüm dünyanın başına illet olan koronavirüs salgının ülkemizde de görülmesinin ardından birçok yarışma programı ve dizi 'insan hayatı her şeyden önemlidir' diyerek yayınlarına ara vermek zorunda kaldı.
FOX ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada'nın yeni bölümlerinde yaşananlar ise akıllara durgun veren cinstendi. Programın sunucusu her ne kadar tüm tedbirleri aldık dese de ekrana yansıyan görüntüler izleyenleri şok etti.