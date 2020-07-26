Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!
ABD’de bir seyirci, TV muhabiri Victoria Price’ın boynundaki şişliği ekranda fark etti. Seyirci, muhabire yolladığı mail’de “Boynundaki tümör olabilir” diye yazdı. Bunun üzerine doktora giden muhabire tiroid kanseri teşhisi konuldu
ABD’nin Florida eyaletinde “WFLA Channel 8” adlı televizyon kanalında muhabir olan Victoria Price, dikkatli bir seyirci sayesinde kanser olduğunu öğrendi.
Geçen ay tanımadığı bir kadın izleyicisinden e-mail aldığını açıklayan 28 yaşındaki Price, “E-mail’de bir seyirci, haber sunarken boynumda bir şişlik olduğunu fark ettiğini ve kendisi de kanser atlattığı için bunun bir tümör olabileceğini söyleyerek beni uyardı.
AMELİYAT OLUYOR Hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen kendisini uyaran seyirciye hayatı boyunca minnettar kalacağını belirten Price, “Bu hafta boynumdaki kanserli tümörün çıkarılması için ameliyat olacağım. Eğer seyirci beni uyarmasaydı belki de kanser bütün vücuduma yayılmış ve her şey için çok geç olacaktı” diye konuştu.