Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

AMELİYAT OLUYOR Hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen kendisini uyaran seyirciye hayatı boyunca minnettar kalacağını belirten Price, “Bu hafta boynumdaki kanserli tümörün çıkarılması için ameliyat olacağım. Eğer seyirci beni uyarmasaydı belki de kanser bütün vücuduma yayılmış ve her şey için çok geç olacaktı” diye konuştu.