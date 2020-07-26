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  3. 26 Temmuz 2020 23:21

Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

ABD’de bir seyirci, TV muhabiri Victoria Price’ın boynundaki şişliği ekranda fark etti. Seyirci, muhabire yolladığı mail’de “Boynundaki tümör olabilir” diye yazdı. Bunun üzerine doktora giden muhabire tiroid kanseri teşhisi konuldu

Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

ABD’nin Florida eyaletinde “WFLA Channel 8” adlı televizyon kanalında muhabir olan Victoria Price, dikkatli bir seyirci sayesinde kanser olduğunu öğrendi. 

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Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

 Geçen ay tanımadığı bir kadın izleyicisinden e-mail aldığını açıklayan 28 yaşındaki Price, “E-mail’de bir seyirci, haber sunarken boynumda bir şişlik olduğunu fark ettiğini ve kendisi de kanser atlattığı için bunun bir tümör olabileceğini söyleyerek beni uyardı. 

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Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

Bu uyarıdan sonra doktora gittim ve tiroid kanseri olduğumu öğrendim” dedi.

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Ünlü muhabirin kanser olduğunu seyircisi farketti!

 AMELİYAT OLUYOR  Hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen kendisini uyaran seyirciye hayatı boyunca minnettar kalacağını belirten Price, “Bu hafta boynumdaki kanserli tümörün çıkarılması için ameliyat olacağım. Eğer seyirci beni uyarmasaydı belki de kanser bütün vücuduma yayılmış ve her şey için çok geç olacaktı” diye konuştu. 

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