100 bin TL harcadı! Trafik polisleri bile şaşırdı

TRAKTÖRÜMÜZ 1964 MODEL Murat Topal, traktörün yenilenme sürecini şöyle anlattı: "Traktörümüz 1964 model, yaklaşık 56 yaşında. Traktörümüzün hikayesi de var. Rahmetli dedem 1965 yılında alıyor yaklaşık 1978 yılına kadar kullanıyor. Dedem 1978 yılında rahmetli olunca babamlar üç erkek kardeş traktörü çiftçilik işlerinde kullanmaya başlıyor. Yaklaşık 35 sene önce de babam İstanbul'a gelmeden önce traktörü satıyor. Babam sattıktan sonra traktör 8 el değiştiriyor. Bir gün amcam ile otururken, bir fotoğraf gösterdi. 'Bu traktörü bulabilir misin?' dedi. Ben de 'Evet bulurum amca' dedim. Amcam da 'tamam bu traktörü bul satın al' dedi. Bir arkadaşım sayesinde traktörün şimdiki sahibinin Düzce'de olduğunu öğrendim. Sonra traktörün son sahibini aradık. Traktörün fiyatını konuştuk anlaştık, sonra satışını almaya gittik. Satın aldıktan sonra traktörü İstanbul'a getirdik. Tabi amcam ile babamın haberi yok. Traktörü sanayiye çekerek yaklaşık 2 ay uğraştık. Çok eski traktör, parçaların bir kısmını Konya'dan bir kısmını da Manisa'dan getirdik. Uzun uğraşlar sonucu traktör bugünkü haline geldi.