100 bin TL harcadı! Trafik polisleri bile şaşırdı
Murat Topal yıllar önce dedesinin kullandığı ve sonra el değiştirdiği 18 AC 759 plakalı 1964 model traktörü bulmak için arayışlara girdi. Topal ilk etapta yıllar önce satılan traktöre ait plakanın halen durup durmadığını araştırdı ve traktörün birden fazla kişiye aynı plaka ile satıldığını öğrendi.
Murat Topal yıllar önce dedesinin kullandığı ve sonra el değiştirdiği 18 AC 759 plakalı 1964 model traktörü bulmak için arayışlara girdi. Topal ilk etapta yıllar önce satılan traktöre ait plakanın halen durup durmadığını araştırdı ve traktörün birden fazla kişiye aynı plaka ile satıldığını öğrendi.
TRAKTÖRÜ AYNI PLAKA İLE DÜZCE'DE BULDU Bir süre traktörün son sahibini arayan Topal, traktörün Düzce'de olduğunu tespit ederek, sahibine satın almak istediğini söyledi. Yaptığı pazarlıklar sonrası da traktörü sahibinden satın alarak çekici ile İstanbul'a getirdi.
TRAKTÖRÜN HER BİR PARÇASINI TEK TEK BULDU İstanbul'a getirilen dede yadigarı traktör, yenilenmek üzere bakıma alındı. Topal, bazı parçalarının bir kısmını Konya'da bir kısmını da Manisa'dan özel olarak getirtti. Yaklaşık 100 bin liraya mal olan traktörün yenilenme süreci yaklaşık 2 ay sürdü. Genç iş adamı gözü gibi baktığı dede yadigarı traktörü yeni haliyle otoparka çekti.
TRAKTÖRÜMÜZ 1964 MODEL Murat Topal, traktörün yenilenme sürecini şöyle anlattı: "Traktörümüz 1964 model, yaklaşık 56 yaşında. Traktörümüzün hikayesi de var. Rahmetli dedem 1965 yılında alıyor yaklaşık 1978 yılına kadar kullanıyor. Dedem 1978 yılında rahmetli olunca babamlar üç erkek kardeş traktörü çiftçilik işlerinde kullanmaya başlıyor. Yaklaşık 35 sene önce de babam İstanbul'a gelmeden önce traktörü satıyor. Babam sattıktan sonra traktör 8 el değiştiriyor. Bir gün amcam ile otururken, bir fotoğraf gösterdi. 'Bu traktörü bulabilir misin?' dedi. Ben de 'Evet bulurum amca' dedim. Amcam da 'tamam bu traktörü bul satın al' dedi. Bir arkadaşım sayesinde traktörün şimdiki sahibinin Düzce'de olduğunu öğrendim. Sonra traktörün son sahibini aradık. Traktörün fiyatını konuştuk anlaştık, sonra satışını almaya gittik. Satın aldıktan sonra traktörü İstanbul'a getirdik. Tabi amcam ile babamın haberi yok. Traktörü sanayiye çekerek yaklaşık 2 ay uğraştık. Çok eski traktör, parçaların bir kısmını Konya'dan bir kısmını da Manisa'dan getirdik. Uzun uğraşlar sonucu traktör bugünkü haline geldi.