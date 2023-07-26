100 Km'de 20 TL yakan elektrikli Dacia Spring iddialı fiyatıyla Türkiye'de
Türkiye’nin "en ulaşılabilir elektrikli modeli" olarak lanse edilen ve 100 Km'de sadece 20 TL yakan Elektrikli Dacia Spring lansmana özel fiyatıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünya lansmanıyla beraber kısa sürede en popüler elektrikli modellerden biri haline gelen yeni Dacia Spring’in Türkiye lansman toplantısı Muğla’da gerçekleştirildi.
Türkiye’nin "en ulaşılabilir elektrikli modeli" olarak lanse edilen Dacia Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 400 adet satılırken, yoğun ilgi gören aracın bu yıl 2 bin 500 adetlik satışa ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.
OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MAİS AŞ’nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Spring'in satışa sunulmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Otomotiv sektöründe her geçen gün elektrikli araç trendi daha da yükseliyor. Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile yeni Dacia Spring’i kullanıcılarla buluşturduk. Satışa sunulduğu ülkelerde büyük bir ilgi görerek, elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan yeni Dacia Spring, bu vizyonunu Türkiye’ye de taşıdı. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, yeni Dacia Spring modelimizle birlikte 'Elektriklide sıra herkeste' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantıda aktarılan bilgilere göre, ay sonuna kadar geçerli olacak lansmana özel 875 bin TL’den satışa sunulan Dacia Spring, Türkiye’de yoğun ilgi gördü. 7 Temmuz’da satışa çıkan Spring yaklaşık 400 adet satılırken, bu yıl için ise yaklaşık 2 bin 500 adet satış hedeflendiği bildirildi.