100 Km'de 20 TL yakan elektrikli Dacia Spring iddialı fiyatıyla Türkiye'de

OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MAİS AŞ’nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Spring'in satışa sunulmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Otomotiv sektöründe her geçen gün elektrikli araç trendi daha da yükseliyor. Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile yeni Dacia Spring’i kullanıcılarla buluşturduk. Satışa sunulduğu ülkelerde büyük bir ilgi görerek, elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan yeni Dacia Spring, bu vizyonunu Türkiye’ye de taşıdı. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, yeni Dacia Spring modelimizle birlikte 'Elektriklide sıra herkeste' diyoruz." ifadelerini kullandı.