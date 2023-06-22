1000 beygirlik hız canavarı seri üretime geçiyor
Tek kişilik elektrikli hiper otomobil McMurtry Speirling, seri üretime geçiyor. Hız canavarı olan otomobil, 0'dan 100'e sadece 1.5 saniyede çıkıyor.
McMurtry Spéirling, geçen yıl Goodwood Hill Climb'de yeni bir tur rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz girişim grubu bu aracın Spéirling Pure olarak adlandırdığı bir pist versiyonundan 100 adet üretileceğini duyurdu.
Spéirling Pure, her biri arka tekerleklerde iki elektrik motoruyla 999 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/sa hızlanmasını 1,5 saniyede tamamlıyor.
Yalnızca 3,45 metre uzunluğunda, 1,58 metre genişliğinde ve 1,02 metre yüksekliğinde olan araç için McMurtry'nin kurucu direktörü Thomas Yates, “Pistte yeni bir çağın habercisi olacak." dedi.
Şirket, Pure'un Goodwood'un rekor sahibi arabasından bile daha iyi performansa sahip olacağını iddia ediyor. Rekor kıran modelin tabanında bulunan bir çift fan, yüksek hızlarda Formula 1 araçlarından daha fazla yere basma kuvveti üretmesini sağlıyor. İstenildiğinde bu fanların da opsiyonel olarak araca eklenebileceği belirtiliyor.