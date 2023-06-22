1000 beygirlik hız canavarı seri üretime geçiyor

Şirket, Pure'un Goodwood'un rekor sahibi arabasından bile daha iyi performansa sahip olacağını iddia ediyor. Rekor kıran modelin tabanında bulunan bir çift fan, yüksek hızlarda Formula 1 araçlarından daha fazla yere basma kuvveti üretmesini sağlıyor. İstenildiğinde bu fanların da opsiyonel olarak araca eklenebileceği belirtiliyor.