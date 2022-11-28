1.000 km menzilli yeni nesil elektrikli SUV Türkiye'ye geliyor
Çinli otomotiv devi Chery, yeni nesil teknolojilerin lider markası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, yeni hibrit teknolojisiyle birlikte 1.000 km’nin üzerindeki sürüş menzili ile Türkiye pazarına geliyor...
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Chery, yeni hibrit teknolojisi markası “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi” ile hibrit teknolojisi açısından yeni standartlar belirliyor. Chery’nin öncülüğünde Çinli otomobil üreticileri, yeni enerji teknolojisinin gelişimine ayak uydurarak dünya pazarlarında öncü olmaya hazırlanıyor. Chery tarafından temsil edilen Çinli otomobil işletmeleri, ana akım otomobil şirketlerinin hibrit teknolojisi alanında oluşturdukları teknik engelleri başarıyla aşarak, ileri hibrit teknolojisine ulaştı ve temel performans ile ürün güvenilirliği açısından ana akım otomobil markalarını geride bıraktı.
Yeni nesil teknolojinin lideri Chery, "kullanıcı merkezli" bir yaklaşım izliyor ve kendi teknoloji entegrasyon avantajlarıyla kullanıcılara kaliteli, düşük karbonlu, çevreci bir seyahat deneyimi yaşatmayı taahhüt ediyor. Chery’nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, “akıllı” üretimde bir başka önemli sıçrama olarak kabul edilen küresel hibrit teknolojisinin gelişimi için yeni bir standart belirledi. Chery’nin "DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi", tamamen bağımsız Ar-Ge ile hibridizasyon için dört temel bileşeni benimsiyor. Yeni mimari, akıllı ilerlemenin benzeri görülmemiş avantajlarını ortaya koyan i-HEC Akıllı Verimlilik, i-BMS Akıllı Güç ve i-DHT Akıllı Çekirdek olmak üzere üç sisteme sahip.
Chery, Çin otomobil endüstrisinin kalite gelişimini sürekli olarak iyileştirmek ve kullanıcılara sürekli gelişen bir değer deneyimi sağlamak için teknoloji ile liderlik etmeye ve yenilikler uygulamaya kendini adamış durumda. Kullanıcıların teknolojiyle ilgili endişelerini ele alan Chery, hibrit pazarında yeni standartlar belirliyor. Chery'nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, yeni bir çözüm sunarak çevre koruma hedeflerine ulaşıyor. Chery “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi” kapsamındaki yeni enerji ürünleri, "hız", "uzun süreli dayanıklılık" ve "enerji tasarrufu" avantajlarıyla kullanıcıların gerçek sorunlarına mükemmel bir şekilde cevap veriyor.
Yeni teknoloji ile 1000 km’nin üzerinde menzil
Chery'nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, markanın hafif, yüksek enerji yoğunluğu ve düşük kayıplı özel hibrit batarya sistemi ile donatıldı. Bu özel hibrit batarya Chery'nin özel DHT hibrit sistemi ile kullanıldığında “1+1>2” etkisi yaratıyor. Sadece 1000 km’nin üzerinde bir menzile kolayca ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek güç üretimi, daha eğlenceli bir sürüş ve daha kontrollü bir yapı gibi avantajlar sunuyor.