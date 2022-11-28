1.000 km menzilli yeni nesil elektrikli SUV Türkiye'ye geliyor

Yeni nesil teknolojinin lideri Chery, "kullanıcı merkezli" bir yaklaşım izliyor ve kendi teknoloji entegrasyon avantajlarıyla kullanıcılara kaliteli, düşük karbonlu, çevreci bir seyahat deneyimi yaşatmayı taahhüt ediyor. Chery’nin “DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi”, “akıllı” üretimde bir başka önemli sıçrama olarak kabul edilen küresel hibrit teknolojisinin gelişimi için yeni bir standart belirledi. Chery’nin "DP-i Akıllı Hibrit Mimarisi", tamamen bağımsız Ar-Ge ile hibridizasyon için dört temel bileşeni benimsiyor. Yeni mimari, akıllı ilerlemenin benzeri görülmemiş avantajlarını ortaya koyan i-HEC Akıllı Verimlilik, i-BMS Akıllı Güç ve i-DHT Akıllı Çekirdek olmak üzere üç sisteme sahip.