1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları
Yeni yıl yaklaşırken stok eritmeye çalışan otomotiv şirketlerinin kampanyaları Aralık ayında da devam ediyor.
Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor.
Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz. Hurda teşviği süresi de 31/12/2019 tarihinde bitiyor.