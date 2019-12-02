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  3. 02 Aralık 2019 13:04

1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları

Yeni yıl yaklaşırken stok eritmeye çalışan otomotiv şirketlerinin kampanyaları Aralık ayında da devam ediyor.

1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları

Sıfır araba almak isteyenler için süre kısalıyor. Yıl sonu gelmesi nedeniyle sıfır otomobillerde büyük kampanyalar ve indirimler gerçekleştiriliyor.

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1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, kamu bankalarının uyguladığı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 faiz avantajıyla sıfır araba almak mümkün hale geldi. Faiz avantajı 31/12/2019 tarihinde sona eriyor.

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1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları

Ayrıca hurda indirimi ile 15 bin liraya kadar daha ucuza da araba alabilirsiniz. Hurda teşviği süresi de 31/12/2019 tarihinde bitiyor.

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1.250 TL taksitle sıfır otomobil ! İşte yılın son fırsatları

2020 yılının gelmesine az bir süre kala arabaların fiyatlarında bir miktar yükseliş beklentisi ortaya çıktı. Bazı markalar 2020’yi beklemeden 3 ile 7 bin lira arasında zammı 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladı.

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