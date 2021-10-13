15 bin lira indirim ve sıfır faiz... İşte otomobil ve ticari araçlarda ekim kampanyaları!
Sıfır otomobil ve ticari araçlarda yeni kampanyalar belli oldu. Markalar araç almak isteyenler için sıfır faiz ve 15 bin liraya kadar indirim fırsatları sunuyor.
Sıfır otomobil ve ticari araçlarda ekim ayı kampanyaları belli oldu. Markalar yeni ayın başlangıcı ile kampanya yarışına girerken sundukları indirim ve vadeler ile araç alacaklarını bayilere çekmeye çalışıyor. Talep yüksek ancak bayilerde sınırlı sayıda araç yer alıyor.
Ekim ayında Türkiye’de toplam araç satışlarının yine 60 bin adetler seviyesinde oluşmasması öngörülüyor. Birçok markada halen çip krizi ve üretim aksamalarıyla birlikte yeterli araç bulunmuyor.
Bayiler sipariş verilen araçlar için kur hareketliliğinden dolayı fiyat saptamakta güçlük çekiyorlar. Çoğu marka birçok otomobilde fiyat veya yüzde 50 ÖTV diliminde kalma konusunda garanti veremiyor. Ekim ayında kampanya yapan otomotiv markalarından bazıları şöyle:
Hibritte fiyat sabitliyor
Suzuki SUV modeli Vitara Hibrit için ön satış uygulamasını Ekim ayında bir kez daha devreye aldı. Yeni bir Vitara Hibrit sahibi olmak isteyenler, Ekim ayında dilediği modeli ve rengi seçip, fiyat sabitleyip, ay sonunda araçlarını yurt genelindeki bayi ağından teslim alabiliyorlar. Vitara Hibrit, ön satış uygulaması boyunca sabit fiyat garantisiyle birlikte sunuluyor.Vitara Hibrit, 354 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.