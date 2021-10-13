15 bin lira indirim ve sıfır faiz... İşte otomobil ve ticari araçlarda ekim kampanyaları!

Hibritte fiyat sabitliyor

Suzuki SUV modeli Vitara Hibrit için ön satış uygulamasını Ekim ayında bir kez daha devreye aldı. Yeni bir Vitara Hibrit sahibi olmak isteyenler, Ekim ayında dilediği modeli ve rengi seçip, fiyat sabitleyip, ay sonunda araçlarını yurt genelindeki bayi ağından teslim alabiliyorlar. Vitara Hibrit, ön satış uygulaması boyunca sabit fiyat garantisiyle birlikte sunuluyor.Vitara Hibrit, 354 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.