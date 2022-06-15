15 yaşındaki sosyal medya fenomeni milyon dolarlık araba koleksiyonunu gösterdi
2019 yılında Donald isimli bir YouTube kanalı kuran ve şimdilerde 15 yaşında olan sosyal medya fenomeni Donald Dougher, milyonlarca dolar değerindeki araba koleksiyonunu gösterdi.
15 yaşındaki sosyal medya fenomeni Donald Dougher, 3 yıl önce açtığı YouTube kanalı sayesinde kısa sürede servet kazanmayı başardı. Henüz reşit olmadığı için gelirinin kontrolü ailesinde bulunan Dougher, sosyal medya içerikleri sayesinde her ay 20 bin sterlin (yaklaşık 418 bin TL) kazanıyor.
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FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI
Yaşam,moda ve arabalara dair sosyal medya kanalı üzerinden içerik üreten Dougher, 600 bin takipçisini düzenli olarak videolarla selamlıyor. Instagram ve TikTok üzerinden yüz binlerce takipçisi bulunan Dougher, arabaları sürmek için sabırsızlandığını ve filosunu genişletmek için yeni adımlar atacağını söyledi.
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İŞTE KOLEKSİYONUN EN LÜKS ARABALARI
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