16 maddeyle yakıt tasarrufu nasıl yapılır ?

Araç sürücüleri yeni güne benzine gelen 2 TL 11 Kuruşluk zamla başladı. Bugünden ( 4 Temmuz Salı ) itibaren geçerli olan yeni zamla birlikte benzin fiyatları Cumhuriyet tarihi rekorlarını bir kez daha alt üst etmiş oldu.

Benzin fiyatları Türkiye genelinde 27 TL'yi geçerken Haber3.com olarak araç sürücüleri için "altın değerinde" 16 maddelik yakıt tasarrufu nasıl sağlanır rehberi oluşturduk.

İşte 16 basit maddeyle yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları: