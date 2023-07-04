16 maddeyle yakıt tasarrufu nasıl yapılır ?
Akaryakıt fiyatları zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkarken, Haber3.com olarak araç sahiplerine 16 basit püf noktasıyla yakıt tasarrufu sağlamanın yollarını hazırladık. İşte her seviyede her sürücünün yakıt tasarrufu yapabileceği o 16 madde...
Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıt fiyatlarına bugün itibariyle bir dev zam daha geldi ve benzinin litre fiyatı Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.
Araç sürücüleri yeni güne benzine gelen 2 TL 11 Kuruşluk zamla başladı. Bugünden ( 4 Temmuz Salı ) itibaren geçerli olan yeni zamla birlikte benzin fiyatları Cumhuriyet tarihi rekorlarını bir kez daha alt üst etmiş oldu.
Benzin fiyatları Türkiye genelinde 27 TL'yi geçerken Haber3.com olarak araç sürücüleri için "altın değerinde" 16 maddelik yakıt tasarrufu nasıl sağlanır rehberi oluşturduk.
İşte 16 basit maddeyle yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları:
Lastik basıncını kontrol edin
Lastik basıncınız aracınızın mevcut yük durumuna uygun olmalı. Düşük lastik basıncı, otomobilinizi daha fazla yakıt harcamaya zorlar. Düzenli olarak lastik basıncını kontrol edin ve önerilen değerlere uyduğundan emin olun.
Vites değiştirmeniz gereken devir
Benzinli araçlarda genelde 2.500 devirde vites değiştirin