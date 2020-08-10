19 yaşında, 99 model Toros'la Tesla'ya rakip oldu

Bu durumu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Amacının ileride insansız otomobilleri yapmak olduğunu belirten genç Ali Pampallı, "İmkan verildiği takdirde hem kendimi hem bu yazılımı geliştirebilirim. Kısa bir zaman içerisinde ek özellikler yapacağım.