1970 model hurda aracı öyle bir hale getirdi ki! Paha biçilemiyor!
Dünya üzerinde nadir bulunan eski araçlara gözü bakan sahipleri, yüksek teklifleri elinin tersiyle itiyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı.
"22 BİN 500 DOLARA ALDIM" Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, "Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı. Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu.
Genelde hafta sonları ya da güzel gezme havası olduğu zaman arabayı çıkarıp kullanıyoruz. Onun dışında genelde hep garajda. Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli" dedi.
"ARABAYA TALEPLERİN ÇOĞU, BATIDAN GELİYOR" Aracına arsa takası ve villa tekliflerinin geldiğini ancak onu satmadığını dile getiren Yüksel, "Şehir içi trafiğinde düşük hızla giderken özellikle fotoğraf çekmeye çalışan, park halindeyken fotoğrafını çekenler oluyor. Bunları sosyal medyada paylaşıyorlar, biz de görünce hoşumuza gidiyor.