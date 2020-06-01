1971 model efsane Chevrolet Suburban'ın değişimi şaşkına çevirdi

"Arabayı fazla kullanamadım. 'Pala' lakaplı arkadaşım vardı, araca talip olarak benden aldı. Gözüm hep arabadaydı. 22 yıl sonra çocuklarını gördüm ve babalarının öldüğünü öğrendim. Geri istedim, verdiler. İstanbul'dan birkaç kişi aracı almak istemiş ama arkadaşımın eşi satmamış. 'Garajda dursun ben ona baktıkça eşimi hatırlıyorum.' demiş. Annelerine benim almak istediğim söylenince, 'O, arabayı toplatır satmaz, onun merakıdır.' şeklinde konuşmuş. Ben de böylelikle arabayı aldım. 28 ayda arabayı yeni haline getirdim."