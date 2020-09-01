1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur'a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.