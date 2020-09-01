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  3. 01 Eylül 2020 14:00

1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

Elazığ'da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.

1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

Elazığ'da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.

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1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.

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1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur'a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi. 100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.

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1974 model Anadol otomobili şimdi gören tanıyamıyor

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